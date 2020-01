Torchlight 3: Neuer Name und Veröffentlichungstermin für Torchlight Frontier

Die Front bereisen: Spieler können die Wildnis erforschen, mit Freunden spielen, Materialien sammeln, um Beute herzustellen, magische Karten verwenden, um unbekannte Dungeons zu betreten oder ihre Beute in der Stadt vorzeigen. An der neuen Front gibt es immer etwas zu tun.

Ein Fort bauen und verbessern: Spieler erhalten ihr eigenes Fort, das sie im Laufe des Spiels anpassen können und in dem sie ihre Ausstattung aufwerten. Es gibt Denkmäler der Macht, Begleiterunterkünfte und mehr.

Ein Relikt wählen: Relikte sind Gegenstände mit großer Macht, die den Spielern weitere aktive und passive Fähigkeiten bieten. Sie können im Fort hergestellt, aufgewertet und gelagert werden. Das Relikt ist ein wichtiger Bestandteil für die Charakterstrategie.

Epische Ausrüstung sammeln: Ob Rüstungen, Waffen, Farbstoffe, Rezepte, Glutsteinkerne oder sogar neue Begleiter, es gibt immer mehr zu finden, beim Kampf durch Dungeons und gegen gefährliche Feinde. Jedes zufällig generierte Gebiet kann wiederholt werden, da jede Instanz andere Gegenstände bietet. Für noch mehr epische Ausrüstung stehen das Kartenwerk und Aufträge bereit, die Elite-Gegenstände freischalten.

Begleiter sind zurück: Spieler können sich mit ihren treuen Begleitern zu Ruhm und Ehre kämpfen. Jede Spezies gibt es in einer Vielzahl von Farben und Stilen. Durch zusätzliche Fähigkeiten und Ausrüstung können diese Begleiter noch stärker und widerstandsfähiger für den gemeinsamen Kampf gegen die Feinde gemacht werden.

Die Helden erstellen: Mit vier Klassen, aus denen die Spieler wählen können, gilt es klassenspezifische Mechaniken zu nutzen, um den Schaden und die Überlebenschancen zu maximieren. In Torchlight III können epische Ausrüstung gesammelt, Reliktkräfte ausgewählt und Ausstattung angepasst werden, um einen einzigartigen Kampfstil für die Helden der Spieler zu schaffen.

Der Zwielichtmagier ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken.

Der Roboschmied ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln.

Der Schienenkämpfer ist ein lokomotivartiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht.

Eine neue Klasse wird bald enthüllt.

Screenshot - Torchlight 3 (PC) Screenshot - Torchlight 3 (PC) Screenshot - Torchlight 3 (PC)

Perfect World und Echtra Games haben Torchlight Frontiers in Torchlight 3 umbenannt, den ursprünglichen Free-to-play-Ansatz wieder verworfen und eine Veröffentlchung des Action-Rollenspiels im Sommer 2020 auf Steam angekündigt. Die Konsolenumsetzungen sollen kurze Zeit später folgen. Darüber hinaus wird am 29. Januar ein geschlossener Alpha-Test stattfinden.Der Publisher schreibt: "Anstatt sich auf einen horizontalen Fortschritt zu konzentrieren, kehrt das Spiel zu der bekannten linearen Struktur zurück, die mit Torchlight I & II eingeführt wurde und behält die gleichen Mechaniken, die die ursprüngliche Serie von anderen ARPGs unterscheiden. Nach der Auswahl einer einzigartigen Charakterklasse werden Spieler einen Begleiter für ihr neues Abenteuer auswählen: ein flauschiges Alpaka, eine flinke Eule oder einen treuen Retriever. Von hier an geht es in Wälder mit gefährlichen Kreaturen und zu thematischen Quests voller Belohnungen."Folgende Features werden versprochen:Hier eine Übersicht über die Heldenklassen:Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webiste und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer