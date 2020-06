Torchlight 3: Ist überraschend auf PC in den Early Access gestartet

"Bereist die Front: Erforscht die Wildnis, spielt mit Freunden, sammelt Materialien, um Ausrüstung zu fertigen, und betretet unbekannte Dungeons! An der neuen Front gibt es immer etwas zu tun.

Baut & verbessert euer Fort: Es ist Zeit für den Wiederaufbau - und dafür seid ihr gefragt! Erbaut euer eigenes Fort, in dem ihr eure Ausrüstung aufwerten könnt, und prahlt damit vor euren Freunden und der ganzen Welt.

Sammelt epische Ausrüstung: Ob Rüstungen, Waffen, Farbstoffe, Rezepte, Glutsteinkerne oder sogar neue Begleiter ... es gibt immer mehr zu finden, wenn man sich durch Dungeons kämpft und sich gefährlichen Feinden entgegenstellt.

Begleiter sind zurück: Kämpft euch mit eurem treuen Begleiter zu Ruhm und Ehre! Durch zusätzliche Fähigkeiten und Ausrüstung könnt ihr sie noch stärker machen. Jede Spezies gibt es in unzähligen Farben und Stilen, holt sie euch alle!

Erstellt euren Helden: Mit vier einzigartigen Klassen, aus denen ihr wählen könnt, gilt es klassenspezifische Mechaniken zu nutzen, um den Schaden und die Überlebenschancen zu maximieren. Kombiniert epische Ausrüstung, Reliktkräfte und Klassenfähigkeiten, um eure eigene Spielweise zu nutzen."

Überraschung! Torchlight 3 ist in den Early Access für PC via Steam gestartet (Preis: 29,99 Euro). Der Early Access soll "mindestens ein paar Monate andauern". Ein konkreter Endtermin wurde aber nicht genannt. Die Early-Access-Version umfasst vier Klassen, zwei Akte, Dutzende von Quests, das individualisierbare Fort, über 100 legendäre Gegenstände und zahlreiche Waffen, Gebiete und Bosskämpfe. Der Early Access ist ausschließlich im Mehrspieler-Modus spielbar. Spieler können in Gruppen aus vier Mitgliedern spielen - und teilen sich bestimmte öffentliche Bereiche im Spiel (zum Beispiel Städte) mit bis zu 40 Spielern pro Instanz. Obacht: Am Ende des Early Access werden alle Fortschritte zurückgesetzt, damit alle Charaktere auf einem Stand starten. Nach dem Early Access soll der Preis angehoben werden."Die endgültige Version wird einen vollständigen 3. Akt enthalten, der bereits während dem Early Access von der Community getestet werden kann. Es wird außerdem ein neues noch nicht bekanntgegebenes Spielerlebnis während des Early Access veröffentlicht, damit es ausgiebig von der Community getestet werden kann, bevor es dann in die endgültige Version übernommen wird. Die endgültige Version des Spiels wird auch den Einzelspieler-Modus enthalten. Zum Spielen dieses Modus wird keine Internetverbindung benötigt."Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer"Die Ereignisse von Torchlight 2 liegen ein Jahrhundert zurück, und das Glutsteinimperium ist dem Untergang geweiht. In Torchlight III ist Novastraia erneut von einer Invasion bedroht und ihr müsst für die Verteidigung gegen die Netherim und ihre Verbündeten sorgen. Nutzt euren Verstand und trotzt der Front, um Ruhm, Ehre und neue Abenteuer zu finden!"Features: