Torchlight 3: Endgame-Inhalt: Fazeer Shahs Dun'Dschinn startklar

Fazeer Shah, der Dschinn aus Torchlight 2 , taucht mit dem jüngsten Early-Access-Update auch in Torchlight 3 auf. Fazeer hat sich im Fort des Spielers niedergelassen und gewährt dort Zugang zu "Fazeer Shahs Dun'Dschinn", einen Dungeon als Endgame-Inhalt, der eine Reihe an Herausforderungen mit ansteigender Schwierigkeit bietet.Perfect World: "Spieler, die (...) Fazeer Shahs Dun'Dschinn (...) betreten, erhalten zunächst eine Auswahl an Herausforderungen in Kartenform. Aus diesen Karten können Spieler die Monster, Elemente und chaotischen Affixe wählen, denen sie sich daraufhin stellen müssen. Um ihren Fortschritt speichern zu können, müssen Spieler zudem in regelmäßigen Abständen einen Bosskampf bestehen. Spieler, die Quests abschließen sowie Champions und Bosse in dem herausfordernden Dungeon besiegen, sammeln Ruhm, mit dem sie sich epische Belohnungen verdienen können. Es gibt hier seltene und legendäre Gegenstände, Fort-Dekorationen, exklusive Begleiter und vieles mehr. Spieler können sich zudem mit bis zu drei anderen Abenteurern zusammentun, um sich gemeinsam Fazeers Herausforderung zu stellen oder sie versuchen sich allein daran."