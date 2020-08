Torchlight 3: Switch-Umsetzung bestätigt; Startschuss im "Herbst 2020" auf PC und Konsolen

Perfect World Entertainment und Echtra Games haben die Switch-Umsetzung von Torchlight 3 angekündigt und bestätigt, dass das Action-Rollenspiel irgendwann im Herbst 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird - aktuell befindet sich das Spiel im Early Access auf PC und machte bisher einen eher mittelprächtigen Eindruck. Käufer der Switch-Version erhalten zusätzlich einen exklusiven Begleiter, die Rote Fee."Sehr viele unserer Fans wünschten sich, dass Torchlight 3 auf der Nintendo Switch erscheint. Wir freuen uns, dass wir diesen Wunsch erfüllen können", so Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer der Torchlight–Reihe. "Torchlight 3 ist eine der besten Einstiegsmöglichkeiten in das Genre der ARPGs und in das Torchlight-Universum. Auf dieser Plattform wird es einfach Spaß machen, direkt in das Spiel zu springen."Publisher: "Torchlight 3 spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen von Torchlight 2, in dem die Helden den Finsteren Alchemisten besiegten und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelten. Die Helden brachten den Frieden in die Welt von Novastraia, aber nun steht das Glutsteinimperium vor seinem Zusammenbruch, denn die Netherim und ihre Verbündeten sind zurück. Um Novastraia zu retten, müssen die Spieler in Torchlight 3 weise und mutig an der Front nach Ruhm, Ehre und neuen Abenteuern suchen. (...) Torchlight 3 spielt im Universum von Torchlight 1 & 2 und bietet alle bekannten Spielmechaniken des Franchises, wie Hack'n'Slash-Kämpfe, epische Beute und das beliebte Begleitersystem, das die Herzen der ARPG-Fans erobert hat. Dieses Abenteuer hält außerdem neue Features bereit: drei epische Akte, anpassbare Forts, einzigartige Reliktunterklassen und eine herausfordernde Endspielerfahrung."Letztes aktuelles Video: KonsolenTrailer