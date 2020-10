Torchlight 3: Video: Überblick über das Action-Rollenspiel und die vier Klassen

"Der Zwielichtmagier ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken.

Der Roboschmied ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln.

Der Schienenkämpfer ist ein lokomotivartiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht.

Der Scharfschütze ist ein mächtiger und flinker Fernkämpfer, der präzise Fähigkeiten mit Fernkampfwaffen und magischen Schmuckstücken kombiniert, um Feinde aus der Distanz zu bekämpfen."

Einen Überblick über Torchlight 3 geben Echtra Games und Perfect World Entertainment im folgenden Video. In dem fast sechs Minuten langen Clip wird zunächst die Story kurz beleuchtet, bevor die vier Klassen ausführlicher vorgestellt werden. Im Anschluss werden die Reliktwaffe (quasi als Unterklasse) und die tierischen Begleiter präsentiert, bevor die Entwickler auf die allgemeine Beutejagd und "Fazeer's Dun'Djinn" als Endgame-Inhalt zu sprechen kommen.Torchlight 3 wird am 13. Oktober 2020 den Early Access verlassen und für PC (Steam), PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich sein. Die Switch-Umsetzung wird später erscheinen. Unser Test befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Welcome to the Frontier"Die finale Veröffentlichung von Torchlight 3 wäre ohne die unglaubliche Arbeit des Echtra-Teams und unsere außergewöhnlichen Spieler des Early Access' nicht möglich gewesen", sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Torchlight-Franchises. "Wir haben unser Herzblut in dieses neue Abenteuer fließen lassen und die Unterstützung der Spieler bei der Entwicklung des Spiels war überwältigend. Bei den signifikanten Änderungen, die wir während des Early Access' an Torchlight 3 vorgenommen haben, haben wir uns viel Mühe gegeben, das Feedback der Spieler so gut wie möglich vor dem Start des Spiels umzusetzen."Produktbeschreibung: "Torchlight 3 bietet alle bekannten Spielmechaniken des Franchises, wie aufregende Hack'n'Slash-Kämpfe, eine lebendige Welt, Online-Koop für vier Spieler, Singleplayer im Offlinemodus und das beliebte Begleitersystem. Dieses große Abenteuer bringt neue sowie überarbeitete Inhalte, drei epische Akte, einzigartige Reliktunterklassen, anpassbare Forts, die herausfordernde Endgame-Erfahrung Fazeer Shahs Dun'Dschinn, das mehrstufige Fortschrittssystem der 'Aufträge' und unzählige Quests und Bosskämpfe auf zufällig generierten Karten mit epischen Beutestücken, die es zu sammeln gilt."Klassen