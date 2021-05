Torchlight 3: Frühjahrsupdate bringt den Verfluchten Captain als neue Klasse

Für Torchlight 3 ist das kostenlose Frühjahrsupdate auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Es umfasst den Verfluchten Captain als neue Klasse, die Gegner aus mittlerer Entfernung mit Kanonen und Geisterbeschwörungen bekämpft."Diese neue Klasse kann eine Besatzung untoter Haudegen während des Kampfes herbeirufen oder Gegner mit Zwillingssäbeln, Pulverfässern und anderen klassischen Piratenwaffen angreifen. Außerdem können diejenigen, die die Kontrolle über den Verfluchten Captain übernehmen, Dublonen aus dem Kampf sammeln, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Der Verfluchte Captain hat zwei einzigartige Fähigkeitsbäume: 'Verflucht' und 'Piraterie'. Neben diesen Fähigkeiten führt die Klasse auch einen neuen klassenspezifischen Rüstungstyp in Torchlight 3 ein: Umhänge."Das Update beinhaltet außerdem Aktualisierungen des Begleitersystems, einen neuen Fell-und-Mode-Auftrag, Verbesserungen der Benutzeroberfläche, zusätzliche Begleiterplätze und vier neue Arten von Begleitern mit über 40 Varianten (Hirsch, Shiba Inu, Bulldogge und Fuchs). Man wird auch neue Fortgegenstände wie den Fuchsbogen, den Drachenschädel und das Netherimexemplar finden können. Last but not least wird man Instanzen (Levels, Städte) zurücksetzen können. Auch der Spielfortschritt kann zurückgesetzt werden, wenn man noch einmal neu anfangen möchte ( Change-Log ).Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer zum Frühlingsupdate