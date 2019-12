Riot Games: Riot Forge: Spiele von Drittentwicklern im Universum von League of Legends - 4Players.de

We're excited to welcome @riotgames to #TheGameAwards for the first time! Don't miss the first @riotforge developer announce their @leagueoflegends game live next Thursday night! Streaming globally around the world. pic.twitter.com/54OlHJdOtI



Riot Games (League of Legends) hat mit "Riot Forge" eine eigene Spiele-Publishing-Initiative angekündigt . Zusammen mit Drittentwicklern sollen Spiele entwickelt, die im Universum von League of Legends angesiedelt sind. Das Unternehmen möchte die externen Entwickler auf ihrer Reise unterstützen, z.B. in den Bereichen QA (Qualitätssicherung), Lokalisierung, Sprachausgabe, Forschung, Marketing etc."Wir sind wirklich dankbar für unsere Partnerentwickler, die so leidenschaftlich an Spielen arbeiten, die im LoL-Universum angesiedelt sind. Diese Welt bietet aufgrund ihrer Größe und Anzahl an Champions grenzenloses Potential", sagt Leanne Loombe, Leiterin von Riot Forge. "Wir engagieren uns stark für den langfristigen Erfolg unserer Entwickler und wir wollen gemeinsam ein großartiges Erlebnis für alle Spielertypen bereitstellen."Derzeit sollen mehrere Titel bei Riot Forge in Entwicklung sein. Der erste Titel soll bei den Game Awards 2019 (13. Dezember 2019 um 2:30 Uhr) seine Premiere feiern."Wir sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um die Welt von Runeterra einem neuen und dem existierenden Publikum auf der ganzen Welt bereitzustellen", so Greg Street, Vizepräsident von IP und Entertainment bei Riot Games. "Es gibt so viele talentierte Game-Studios weltweit, die mit außergewöhnlichen Erfahrungen und Fähigkeiten in allen Bereichen der Spieleentwicklung aufwarten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die IP von LoL mit neuen Spielerfahrungen zu erweitern.""Riot Forge konzentriert sich auf die Entwicklung von abgeschlossenen Spielerfahrungen, die Spieler anspricht, die mit dem Universum von League of Legends in verschiedenen Genres und auf unterschiedlichen Plattformen interagieren wollen. Gleichzeitig wollen wir die Auswahl an Live-Service-Spielen, die intern von Riot Games entwickelt und während der 10-Jahres-Feier bekanntgegeben wurden, komplementieren. Riot Games arbeitet eng mit seinen Drittentwicklern zusammen, um sicherzustellen, dass sie Unterstützung durch die Teams von Riot erhalten, um unterhaltsame, ansprechende und einzigartige Spielerfahrungen innerhalb des League of Legends Universums zu schaffen", heißt es in der offiziellen Ankündigung.