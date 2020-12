Riot Games: Arbeitet an einem MMO zu League of Legends

I have news!



My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we're going to need!



Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.



PS We’re hiring



— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020





It is an MMO



— Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

Riot Games rekrutiert laut pcgamer.com derzeit Entwickler für ein MMO im Runeterra-Universum von League of Legends. Der "Vice President of IP and Entertainment" Greg Street setzte auf Twitter entsprechende Posts ab, welche das MMO-Genre und die geplanten Einstellungen verraten.Auch gegenüber pcgamer.com bestätigte Riots PR, dass Street derzeit an dem MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) arbeite. Nähere Infos wollte man dort allerdings nicht ausplaudern. Das Magazin gibt zu bedenken, dass die Fertigstellung erst weit in der Zukunft erfolgen könne. Riot-CEO Marc Merrill habe schließlich erst im vergangenen Jahr erwähnt, dass ein neues MMO eine gewaltige Unternehmung sei, selbst bei üppigen Geldmitteln: "Ich würde es lieben, ein MMO zu machen, aber um die Erwartungen mal zu zügeln, wenn wir etwas derartiges machen würden, würde es nicht all zu bald sein".