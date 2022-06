Riot Games: Valorant, League of Legends und Co. kommen in den Gamepass

Frei für alle Abonnenten





Auch in Valorant werden alle 18 Agenten freigeschaltet und neue Agenten konstenfrei hinzugefügt. Spieler des Kartenspiels Legends of Runeterra erhalten das Foundations-Paket, während für Teamfight-Tactics eine Rotation Kleiner Legenden aus Tier Eins bereitsteht. League of Legends-Spieler erhalten den größen Bonus: Alle über 160 Champions des Free-to-Play-Titels werden für Gamepass-Inhaber spielbar sein. Auch der Mobile-Ableger Wild Rift wird für Abonnenten alle Champions bereithalten.

Das Riot-Games-Lineup kommt in den Gamepass! Das gab der Publisher während des Xbox & Bethesda Showcase bekannt. Der Clou: Die Roster der Free-to-Play-Spiele sind für Gamepass-Inhaber komplett freigeschaltet.Diese Erweiterung könnte dem Gamepass einige neue Kunden bescheren: Das Riot-Games-Lineup wird dem Microsoft-Abo hinzugefügt. Ab Winter 2022 sollen damit alle PC- und Mobile-Titel von Riot Games auch bei Microsoft zu finden sein - von League of Legends über Valorant bis Legends of Runeterra und Teamfight Tactics