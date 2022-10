Riot Games: Singleplayer-Titel Convergence und Song of Nunu verschoben

Riot Games: Neues Spielefutter gibt’s erst 2023





Was steckt hinter Convergence und Song of Nunu?

League of Legends-Schöpfer Riot Games konzentriert sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr ausschließlich auf Multiplayer-Spiele, sondern liefert auch losgelöste Offline-Abenteuer.Nach dem Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Story und dem Rhythmus-Titel Hextech Mayhem: A League of Legends Story hat der auf Singleplayer fokussierte Publisher Riot Forge schon die nächsten beiden Projekte in der Pipeline. Die hören auf die Namen Convergence und Song of Nunu, schaffen es nach einer aktuellen Ankündigung aber erst 2023 in die Hände der Spieler.So heißt es auf Twitter: „Wir wissen, dass ihr alle geduldig auf Neuigkeiten zu unseren kommenden Titeln Convergence und Song of Nunu wartet. Doch während wir uns sehr über den Fortschritt beider Spiele freuen, brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit für den letzten Feinschliff. Aktuell ist es geplant, beide Spiele irgendwann 2023 zu veröffentlichen und wir stellen sicher, euch mit mehr Updates zu versorgen, sobald wir so weit sind.“Auch wer das Bilgewater-Abenteuer Ruined King auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X | S genießen will, muss sich noch ein wenig gedulden: „Die Next-Gen-Version von Ruined King: A League of Legends Story befindet sich auch noch in Arbeit und wird irgendwann 2023 fertig sein. Wer die Version für PS4 oder Xbox One besitzt, kann kostenlos upgraden.“Man bedanke sich aber bei den Fans und freue sich auf die Zukunft: „Danke für eure Geduld und Unterstützung, während wir daran arbeiten, euch die Geschichten aus Runeterra zu bringen. Wir können es nicht erwarten, Zaun und Freljord mit euch zu bereisen und melden uns bald wieder!“Riots Plan, in jedem Singleplayer-Genre einen Ableger aus dem League of Legends-Universum zu installieren, verzögert sich damit noch ein bisschen. Man ist aber auf dem besten Wege: Nach Rollen- und Rhythmus-Spiel will man mit Convergence nun den 2D-Action-Plattformer abdecken und schickt Zeitzauberer Ekko durch die engen Gassen von Zaun.Song of Nunu hingegen schickt den titelgebenden Menschenjungen zusammen mit seinem putzigen Yeti Willump in die eisige Welt von Freljord und will spielerisch eine Mischung aus Erkundung und Rätseln servieren. Mit Project L werkelt man hinter den Kulissen überdies noch an einem klassischen Fighting-Game und ein MMO ist auch schon geplant.