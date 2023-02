Riot Games: League of Legends-Entwickler zeigt seine Singleplayer-Projekte für 2023

Riot Games: In 2023 wird Singleplayer groß geschrieben

The Mageseeker: Brandneues Spiel mit Sylas angekündigt

Auchwill Entwicklerabseits vom Erfolgsrezept League of Legends seine Wurzeln schlagen und plant, gleichzu veröffentlichen.Bereits seit längerer Zeit auf der To-Do-Liste stehen Song of Nunu: A League of Legends Story und CONV/RGENCE: A League of Legends Storyneu dazu gesellt sich das frisch angekündigte The Mageseeker: A League of Legends Story. In einem frischen Trailer stellt Riot Games die drei ins Rampenlicht und verrät, wann Fans auf einen Release hoffen dürfen.Das Video von Riot Forge Games, der Singleplayer-Abteilung des Branchen-Giganten, hört auf den Namen „The Year Ahead“ und wirft daher wenig überraschend einen Blick auf das angebrochene Jahr 2023. In nur einer Minute Laufzeit stellt man dabei die bereits erwähnten Spiele noch einmal kurz vor,Als erstes dürfen dabei Nunu und sein Yeti Willump ran, die indie Hauptrolle spielen. Der von Tequila Works entwickelte Titel soll imerscheinen und wird als „herzerwärmendes Singleplayer-Abenteuer“ beschrieben. Spielerisch erwartet euch die Erkundung des eisigen Reiches Freljord, wo viele Rätsel auf das dynamische Duo warten.schafft es, passend zu seiner Zeitthematik, schon etwas früher in die Hände der Fans, soll es doch bereits imveröffentlicht werden. Das Entwicklerstudio Double Stallion hat sich vorgenommen, einen 2D-Action-Plattformer mit Rebell Ekko als Protagonisten zu servieren, der mithilfe seines Z-Antriebs sicherlich auch die Zeit im Spiel manipulieren wird.Zu guter Letzt stellte man dann nochvor: Das 2D-Pixel-Rollenspiel fokussiert sich auf Sylas, den Sprenger der Ketten. Als Sprössling Demacias scheint er das Königreich zu durchkämmen, um der Monarchie und den titelgebenden Mageseekern ein Ende zu setzen und sich, im wahrsten Sinne des Wortes, von seinen Ketten zu befreien.Verantwortlich für The Mageseeker ist das Entwicklerstudio Digital Sun, das Indie-Fans bereits für das Roguelike Moonlighter ein Begriff sein dürfte. Überraschend ist der Release-Termin der Neuankündigung: Bereits imwill The Mageseeker interessierte Spieler fesseln und eine neue Geschichte aus dem League of Legends-Universum erzählen.