Riot Games: LoL-Entwickler streicht weltweit über 530 Stellen ? Riot Forge-Projekt beendet

Riot Games feuert über 500 Mitarbeiter – Indie-Schmiede Riot Forge wird dicht gemacht

, der US-amerikanische Entwickler und Publisher, der den meisten wohl aufgrund seines Mega-MOBAsbekannt sein dürfte, verkündet, man wolle weltweit überstreichen.Firmenübergreifend verlieren dabei rund elf Prozent der Riot-Mitarbeiter ihren Job – die größten Auswirkungen spüren Teams, die sichbewegen, wie es heißt. Auch den Grund für das Vorgehen verrät der LoL-Entwickler.In einem ausführlichenauf seiner Webseite verrät der Entwickler, dass man sich künftig wieder auf die hauseigenen Spiele konzentrieren wolle, die den größten Einfluss auf die Erfahrung der Spieler haben. So heißt es seitens Riot: "Die Anpassungen, die wir vornehmen, zielen darauf ab, uns auf die Bereiche zu konzentrieren, die die größte Auswirkung auf euer Erlebnis haben, während wir Investitionen in Dinge reduzieren, die dies nicht tun."Außerdem setze man sofür eben jene Teams aus den angesprochenen Bereichen, damit diese sich auf dieundkonzentrieren können, die auf die Wünsche der Spieler eingehen. Angesprochen werden dabei nebenundauch langfristige, die zu einer „lebendigen (hoffentlich jahrzehntelangen) Zukunft für diese Spiele führen“, wie es weiter heißt.Der LoL-Entwickler bestärkt darüber hinaus noch einmal sein Engagement für seine sogenannten, zu denen neben League of Legends natürlich auch der FPS-Shooter, Auto Chess-Ablegersowie Smartphone-MOBAgehören. Gleichsam würde man aber das Team rund ume-Konkurrent Legends of Runeterra verkleinern und auch die– ein eher experimentelles Projekt mit Indie-Entwicklern – die Entwicklung neuer Titel einstellen.Immerhin schafften mit, Song of Nunu, Mageseeker und weiteren Veröffentlichungen gleichden Sprung aus der Riot Forge, ehe man das Projekt nun einstampft. Sie ließen sich verschiedensten Genres zuordnen und basierten dabei stets auf der populären Vorlage League of Legends."Wirunter Riot Forge nach der bevorstehenden Veröffentlichung von… Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam getan haben, um diese Geschichten zum Leben zu erwecken, aber es ist an der Zeit, unsere Bemühungen auf die ehrgeizigen Projekte zu konzentrieren, die intern bei Riot laufen“, heißt es diesbezüglich in der Erklärung.- damals sprach man noch von einem