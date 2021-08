Young Souls: Koop-RPG-Beat'em-Up auf Stadia gestartet; PC & Konsolen werden im Herbst versorgt

Publisher The Arcade Crew und Entwickler 1P2P veröffentlichen heute Young Souls auf Stadia. Das kooperative Beat'em-Up mit Rollenspiel-Elementen wird im Herbst 2021 auch für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.The Arcade Crew: "Im heutigen Ankündigungstrailer (...) treffen die beiden Waisen Jenn und Tristan auf mächtige Ungeheuer aus der Anderswelt und zeigen die intensiven Bosskämpfe des Spiels. Die Zwillinge präsentieren einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Waffenarsenal und der einzigartigen Ausrüstung, die Spieler und Spielerinnen im Spiel finden können, und treten gegen einige der mächtigsten Feinde aus Young Souls an, wobei jedes Eintauchen in die wunderschönen, aber tödlichen Dungeons auch die Chance auf mächtige neue Beute bietet."