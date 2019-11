Gris: Das malerische Abenteuer erscheint am 26. November für PS4 - 4Players.de

Der narrative Plattformer Gris wird am 26. November 2019 auch für PlayStation 4 erscheinen. Völlig frei von Gefahr, Frustration und Tod erkunden die Spieler eine abstrakte, aber malerische Welt. Durch das Spiel ziehen sich leichte Rätsel, Plattform-Sequenzen und optionale, auf Fertigkeiten basierende Herausforderungen."Gris ist ein hoffnungsvolles junges Mädchen, das in ihrer eigenen Welt verloren geht und mit einer schmerzhaften Erfahrung in ihrem Leben zu kämpfen hat. Ihre Reise durch die Trauer manifestiert sich in ihrer Kleidung, die ihr neue Fähigkeiten verleiht und damit hilft, sich besser in ihrer verblassten Realität zurechtzufinden.""Alles in allem haben wir mehr als fünftausend einzigartige Inhalte mit einer höheren Auflösung und einer besseren Audioqualität versehen, damit das Spiel auf der PlayStation 4 voll zur Geltung kommt. Außerdem gibt's bei dieser Version von GRIS mehr 'quality of life' und eine geheime Hommage, exklusiv für PlayStation, an einen unserer Favoriten", erklärt Roger Mendoza (Lead Programmer, Nomada Studio) im PlayStation Blog Das außergewöhnliche Spiel erhielt in unserem Test einen Platin-Award. Es ist bereits auf PC und Switch verfügbar. Unseren Test des Spiels findet ihr hier : Das ist doch kalter Kaffee! Ganz viele Spiele sehen heute in irgendeiner Form besonders aus: Manche nutzen dafür fortschrittliche Technik, andere profitieren von einem hervorragenden Artdesign - wieso sollte Gris etwas Besonderes sein? Ganz einfach: Weil es selbst aus den prachtvollsten dieser virtuellen Galerien heraussticht. Gris ist so atemberaubend schön ist, dass es mir stellenweise die Sprache verschlagen hat – ein zum Leben erwachtes Kunstwerk. Und wie der Test zeigt, nicht weniger als ein neues Journey.Letztes aktuelles Video: Video-Test