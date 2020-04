Gris: Das lebendige Kunstwerk hat sich über eine Million Mal verkauft

We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies... crazy!! 🎉😊 Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible ♥️ pic.twitter.com/UOuHkaGt0m



— Nomada Studio - G R I S (@nomadastudiobcn) April 19, 2020

Das lebendige Kunstwerk Gris hat sich seit seinem Verkaufsstart mittlerweile über eine Million Mal verkauft. Die Entwickler (Nomada Studio) bedankten sich via Twitter bei den Käufern und ganz allgemein für die reichhaltige Unterstützung. Gris ist mittlerweile für PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One und Mobile (iOS, Android) erhältlich.Das außergewöhnliche Spiel erhielt in unserem Test einen Platin-Award: Das ist doch kalter Kaffee! Ganz viele Spiele sehen heute in irgendeiner Form besonders aus: Manche nutzen dafür fortschrittliche Technik, andere profitieren von einem hervorragenden Artdesign - wieso sollte Gris etwas Besonderes sein? Ganz einfach: Weil es selbst aus den prachtvollsten dieser virtuellen Galerien heraussticht. Gris ist so atemberaubend schön ist, dass es mir stellenweise die Sprache verschlagen hat – ein zum Leben erwachtes Kunstwerk. Und wie der Test zeigt, nicht weniger als ein neues Journey.Letztes aktuelles Video: Video-Test