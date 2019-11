Gamesplanet: Anzeige: Aktuelle Wochenangebote und Flash-Deals, u.a. Titan Quest Anniversary Edition für 3,50 Euro sowie Red Faction Complete für 9,99 Euro - 4Players.de

Pünktlich zur neuen Woche hat unser Kooperationspartner Gamesplanet zahlreiche Spiele mit frischen Rabatten versehen. Neben einem Flash-Sale, der nur noch bis einschließlich morgen läuft und in dem es u.a. das Indie-Highlight Human Fall Flat für 5,99 Euro gibt, warten in den Wochenangeboten zahlreiche Angebote aus dem Programm von THQ Nordic. Die komplette Übersicht findet ihr hier, nachfolgend haben wir ein paar Highlights für euch vorbereitet.Flash-Deals (gültig bis einsclhließlich 05.11.2019):Titan Quest Anniversary Edition - 3,50 Euro (-82%)Human: Fall Flat - 5,99 Euro (-60%)State of Decay: Year One Survival Edition - 23,79 Euro (-15%)Wochenangebote (gültig bis einschließlich 10.11.2019)Alone in the Dark Anthology - 3,30 Euro (-78%)Alan Wake Collector's Edition - 6,99 Euro (-58%)Red Faction Complete - 9,99 Euro (-83%)