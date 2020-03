Gamesplanet: Anzeige: Doom Eternal für 4Players-Leser mit Sonderrabatt ab 47,49 Euro

In einer Woche öffnet Bethesda die Türen zur Action-Hölle Doom Eternal . Und alle Leser von 4Players können bei unserem Kooperationspartner Gamesplanet auf den ohnehin schon um 17% auf die Preisempfehlung des Herstellers reduzierten Preis von 49,99 Euro nochmals fünf Prozent abziehen. Sprich: Ihr könnt die Standardversion des Shooters, der in der Vorschau auf 4Players einen geschmeidigen "Fit-4-Hit"-Award abstauben konnte, für 47,49 bekommen, während euch die Deluxe Edition inkl. des 4Players-Rabatts nur noch 74,09 Euro kostet. Der Aktionscode ist bis einschließlich den 22. März 2020 gültig.Wie kann der Code eingelöst werden?1. Gehe auf Gamesplanet und lege einen Account an, bzw. logge dich ein.2. Gehe auf die Produktseite der Version von DOOM Eternal, die du haben möchtest und lege das Spiel in deinen Warenkorb3. Gib in das Feld "Gutschein einlösen“ bis zum 22.3.2020 den Rabattcodeein.4. Der aktuelle Preis des Spiels rabattiert sich um 5% und du kannst den Kaufvorgang mit dem Zahlungsdienstleister deiner Wahl weiterführen.5. Anschließend findest du die Vorbestellung, bzw. den Bethesda-Key in deiner Bibliothek auf Gamesplanet.