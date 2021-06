Gamesplanet: Anzeige: Neue Wochenangebote und Sonder-Rabatte bei Gamesplanet, u.a. zahlreiche Star-Wars-Spiele, Train Simulator und Games aus der "Tales-of"-Reihe

Anmerkung: Alle Links in diesem Artikel sind so genannte 'Affiliate-Links': Bei einem Kauf über unseren Link erhalten wir eine kleine Provision vom betreffenden Online-Shop und nutzen diese, um die kostenlos nutzbare Webseite teilweise mit diesen Einnahmen zu finanzieren. Für euch entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten und ihr habt die Möglichkeit, uns durch eure Einkäufe zu unterstützen. Bei der Auswahl der Produkte haben wir komplette Freiheit.

Als ob der vierte Jubiliäumsverkauf anlässlich des 15. Geburtstages von Gamesplanet nicht ausreichen würde, ist unser Kooperationspartner mit einigen weiteren Rabatt-Aktionen in die Woche gestartet. Bei den frischen Wochenangeboten z.B. finden sich die Deluxe Edition von Sword Art Online: Hollow Realization für gerade mal 6,75 Euro oder Die Siedler 7 History Edition für 7,50 Euro.Zusätzlich lockt die noch bis einschließlich Donnerstag, den 24.06.2021 laufende Disney-Promo mit Disney Epic Micky 2: The Power of Two für 3,99 Euro sowie zahlreiche Spiele aus den Universen von Star Wars sowie Indiana Jones.Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, wird im Dovetail-Sale fündig, bei dem es u.a. den Train Simulator 2021 mit 70% Nachlass für 8,99 Euro oder Train Sim World 2020 für 9,99 Euro gibt. Nachfolgend haben wir die Highlights dieser Woche mit Links zu den Übersichtsseiten zusammengefasst.In unserer täglich mehrfach aktualisierten Schnäppchen-Übersicht findet ihr weitere Top-Deals aus den Bereichen Games (inkl. Vorbestellungs-Tipps), Hardware, PC-Komponenten, Merchandise u.v.m. an.