Spirit of the North: Anfang Mai geht der Fuchs auch auf PC und Switch um

Dass Infuse Studio und Merge Games das bereits für PlayStation 4 (zum Test ) erschienene Fuchsabenteuer Spirit of the North auch für PC und Nintendo Switch veröffentlichen werden, war bereits bekannt . Inzwichen gibt es mit dem 7. Mai 2020 auch einen konkreten Termin für die Umsetzungen. Auf Steam und im eShop kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Ab dem 30. April sollen zudem Vorbestellungen der 20,99 Euro kostenden Switch-Fassung mit 20 Prozent Rabatt möglich sein. Der Preis der PC-Version, auf die ein Launch-Rabatt von 15 Prozent gewährt werden soll, wird mit 16,79 Euro angegeben. Außerdem wird es physische Standard und Signature Editions für PS4 und Switch geben.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spirit of the North ist ein Einzelspieler-Abenteuerspiel, das von den atemberaubenden und mysteriösen Landschaften Islands inspiriert ist. Die Geschichte basiert auf verschiedenen Teilen der nordischen Folklore. Das Spiel ist einzigartig, da es bewusst keine Dialoge oder Erzählungen enthält. Die Spieler müssen ihre Umgebung aufsaugen, um verschiedene Rätsel zu lösen und die Bedeutung einer verlorenen alten Zivilisation zu erkennen. Spiele als gewöhnlicher Rotfuchs, dessen Geschichte sich mit der Wächterin der Nordlichter, einem weiblichen Geisterfuchs, verbindet. Wenn du über die Berge und unter dem rotem Himmel reist, erfährst du mehr über deine Gefährtin und das Land, das nun in Trümmern liegt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PC Switch