Spirit of the North: Enhanced Edition: Das mystische Fuchsabenteuer erreicht die PS5

Erkunde die Welt mit 2 neuen und plattform-exklusiven Skins. (Schwarzer Marmor und Champagner)

Verliere dich ganz in dieser Welt und durchstreife umwerfende Landschaften in 4K mit überarbeiteten Texturen, Beleuchtungseffekten und Objekten sowie mit 60 FPS.

Löse Rätsel in der Umgebung, um die Welt um dich herum zu verändern, und verwende dabei uralte Kräfte, die dir vom Wächter der Nordlichter verliehen wurden.

Folge dem geheimnisvollen Geisterfuchs durch das in Trümmern liegende Land und erfahre mehr über eine verlorene Zivilisation.

Bewegender Soundtrack mit Orchester und 14 Originalkompositionen

Screenshot - Spirit of the North (PlayStation5) Screenshot - Spirit of the North (PlayStation5) Screenshot - Spirit of the North (PlayStation5) Screenshot - Spirit of the North (PlayStation5) Screenshot - Spirit of the North (PlayStation5) Screenshot - Spirit of the North (PlayStation5)

Am 26. November 2020 haben Infuse Studio und Merge Games die Enhanced Edition des bereits für PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 (zum Test ) erschienenen Fuchsabenteuers Spirit of the North ab 15,11€ bei kaufen ) für PlayStation 5 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 24,99 Euro. Darüber hinaus ist der Titel auch physisch für 34,99 Euro als Standard Edition und für 49,99 Euro als Signature Edition erhältlich:In der Spielbeschreibung heißt es: "Spirit of the North: Enhanced Edition ist ein Abenteuerspiel in der Third-Person-Perspektive für Einzelspieler, das von der atemberaubenden und geheimnisvollen Landschaft Islands inspiriert wurde. Die Geschichte greift verschiedene Aspekte der nordischen Folklore auf. Schlüpfe in die Rolle eines gewöhnlichen Fuchses und begegne dem Wächter der Nordlichter, einem magischen Geisterfuchs. Auf deiner Reise über die Berge unter dem rot gefärbten Himmel erfährst du mehr über deinen Gefährten und ein Land, das in Trümmern liegt. Einzigartige Gestaltung, die bewusst auf Dialog und Erzählung verzichtet. Spieler müssen sich in ihre Umgebung hineinversetzen, um diverse Rätsel zu lösen und der Bedeutung einer alten verlorenen Zivilisation auf den Grund zu gehen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Launch Trailer PS5