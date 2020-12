Spirit of the North: Das mystische Fuchsabenteuer kommt Anfang 2021 auf die Xbox Series X

Am 26. November haben Infuse Studio und Merge Games die Enhanced Edition des Fuchs-Abenteuers Spirit of the North ab 15,11€ bei kaufen ) bereits für PlayStation 5 veröffentlicht - und bald ist auch die Xbox Series X an der Reihe: Wie Gematsu.com berichtet, wurde eine Umsetzung für Microsofts neue Konsolen angekündigt, die Anfang 2021 erscheinen soll.Im Gegensatz zur verbesserten Sony-Fassung gibt es auf den Series-Systemen aber keine Disc-Version, sondern lediglich eine Download-Fassung. Die Entwickler versprechen "makellose 60 Bilder pro Sekunde" bei 4K-Auflösung sowie zwei plattformexklusive Skins (White Marble and Auburn). Zum Test der PS4-Fassung geht es hier Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Launch Trailer PS5