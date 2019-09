Sniper Ghost Warrior Contracts: Spielszenen-Video zeigt die Karte "Kolchak Harbor" - 4Players.de

CI Games hat ein Video zu Sniper Ghost Warrior Contracts veröffentlicht, das auf der gamescom-Demo basiert. In dem fast elf Minuten langen Video demonstriert Asim Tanvir (Senior Community Manager) den Schauplatz "Kolchak Harbor" - eine der fünf Sandbox-Regionen im Spiel. Die Entwickler versprechen eine Vielzahl an Nebenaufgaben und Aktivitäten, die während der Erfüllung der über 20 Aufträge im Spiel erledigt werden können. Neben den Drohnen und der Augmented-Reality-Maske ist auch das dynamische Fadenkreuz-System zu sehen, das eine "realistischere Ballistik" mit sich bringen soll. Sniper Ghost Warrior erscheint am 22. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Kolchak Harbor Gameplay WalkthroughDie Musikuntermalung des Spiels wird von Mikolai Stroinski (The Witcher 3: Wild Hunt oder The Vanishing of Ethan Carter) stammen. Erste Hörproben findet ihr auf dem YouTube-Kanal "Bei den heute veröffentlichten Titeln handelt es sich nur um einen kleinen Auszug aus Mikolai's Arbeit", so CI Games CEO Marek Tyminski. "Arbeit, die ihm bereits zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen auf den Game Awards, DICE Awards, GDC Awards, Hollywood Music in Media Awards, Digital Dragons und noch vielen mehr eingebracht hat. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, wieder mit Mikolai zusammenzuarbeiten, während er Sniper Ghost Warrior Contracts durch seine überwältigenden Kompositionen zum Leben erweckt."