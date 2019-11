Sniper Ghost Warrior Contracts: Feuererlaubnis für Scharfschützen erteilt - 4Players.de

CI Games hat Sniper Ghost Warrior Contracts am 22. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Scharfschützen-Shooter ist sowohl als Download via Steam PlayStation Store und Microsoft Store als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen (derzeit sind 69 Prozent von 439 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,7 von fünf Sternen.Der Hersteller schreibt über das Spiel: "Sniper Ghost Warrior Contracts Ansatz, noch realistischer zu sein und einen noch stärkeren Fokus auf Sniping, Stealth und taktisches Denken zu legen, wird nicht nur durch den Einsatz des Dynamic Reticle System gewährleistet. Spieler haben Zugriff auf lenkbare Scout-Drohnen, Feldstecher mit integriertem Aufklärungssystem, bis hin zur Augmented Reality-Maske und Spezial-Munition unterschiedlicher Art und ein weiteres umfangreiches Arsenal hilfreicher neuer Werkzeuge, die ihnen sicherlich eine wertvolle Hilfe sein können.Doch dem zugrunde liegt in Sniper Ghost Warrior Contracts das brandneue und namensgebende Auftragssystem. Über alle Regionen hinweg verteilt erhalten die Spieler Hauptaufträge, um Schlüsselziele zu eliminieren und somit in neue Regionen zu gelangen. Während im Rahmen der Geschichte der Haupt-Kampagne ganze 25 Aufträge auf die Spieler warten, stellen jede Region eine Sniping-Sandbox dar, prall gefüllt mit sekundären Zielen und Aufgaben in der jeweiligen Umgebung. Ein Fokus auf wachsenden Anspruch während der 'Begegnungen' gewährleistet, dass zwei Einsätze niemals gleich enden. Dieses System soll Spieler dazu ermutigen, Aufträge mehrfach zu absolvieren und somit wertvolle Belohnungen zu erhalten, mit deren Hilfe sie ihre Ausrüstung zwischen den Aufträgen optimieren können.In der umfangreichen Einzelspieler-Kampagne und der Vielzahl an Mehrspieler-Optionen bietet Sniper Ghost Warrior Contracts zahlreiche Möglichkeiten die Missionen unterschiedlich zu begehen, während man auf Zehenspitzen schleicht, um jeden einzelne Gegner auszuschalten. Spieler auf der ganzen Welt sollten ihre Zielfernrohre putzen und warme Kleidung bereitlegen, denn die raue sibirische Wildnis wird selbst die erfahrensten Scharfschützen bis zum Letzten herausfordern."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer