Iron Danger: Taktik-Rollenspiel mit Zeitmanipulation und kombinierbaren Fähigkeiten - 4Players.de

Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC)

In Iron Danger, dem Taktik-Rollenspiel von den finnischen Action Squad Studios und Publisher Daedalic Entertainment, geht es um die Manipulation der Zeit. Normalerweise bewegen sich die Charaktere (in der Demo waren stets zwei Figuren aktiv) in Echtzeit über die Karte und wenn gewünscht, z.B. bei der Begegnung mit Feinden oder zur Vorbereitung eines Angriffs, kann auf ein simultanes Rundensystem umgestellt werden. In diesem Modus lässt sich die Zeit vor- und zurückspulen, und zwar um maximal zehn Herzschläge (ein Herzschlag dauert 0,5 Sekunden). Gesteuert wird die Spielzeit mit einer Zeitleiste, die an ein Videoschnittprogramm mit zwei Spuren (pro Charakter) und diversen Balken als Aktionen erinnert.Trifft ein starker Gegner einen eigenen Charakter kritisch im Nahkampf und tötet ihn, kann man die Zeit zurückdrehen und diesen Gegner idealerweise von einer anderen Position aus angreifen oder andere Attacken verwenden, um den Gegner von den Füßen zu holen etc. Auch das Schleichen durch ein Dorf voller Gegner gelingt mit dem Zeitkniff besser, da sich kleine Fehleinschätzungen in Bezug auf die Aufmerksamkeitsspanne der Gegner schnell korrigieren lassen. Mit der Zeitmanipulation kommt somit nicht nur ein Rätselelement ins Spiel, sondern auch eine Möglichkeit, um ständiges Speichern/Laden zu verhindern.Neben der Zeitmanipulation kann man in Iron Danger die Umgebung für seine Zwecke nutzen. So breitet sich Feuer auf Grasfeldern aus, Öl kann angezündet werden, Frost lässt Gegner mit etwas Glück ausrutschen und mit Bomben oder explosiven Fässern können andere Charaktere abgelenkt werden. Außerdem können Bäume gefällt werden und wenn man einen Baum im richtigen Moment fällt, können sogar stärkere Steampunk-Gegner erledigt werden - um genau den richten Zeitpunkt zu treffen, kann natürlich das Zeitmanipulationssystem benutzt werden.Des Weiteren lassen sich Fähigkeiten der Charaktere kombinieren. Werden "Ansturm" und "Feuer" kombiniert, hinterlässt der Charakter Feuerspuren auf dem Boden. "Erdbeben" und "Feuer" erschaffen eine "Feuerwand". "Pfeil" und "Feuer" ergeben explodierende Pfeile.In Iron Danger soll kein "Grind" erforderlich sein. Der Charakterfortschritt ist an die Story gebunden und jeder einzelne Kampf soll zählen bzw. wichtig sein. Das Spiel wird Anfang 2020 für PC, Mac und Linux erscheinen.Hintergrund (laut Entwickler): "Iron Danger spielt in einer Welt voller Mythen und Maschinen, die sowohl von den nordischen Mythen beeinflusst ist, die auch J.R.R. Tolkiens epische Fantasy prägten, als auch von modernem Steampunk und Tech Noir. Der Spieler schlüpft in die Haut des scharfsinnigen Dorfmädchens Kipuna, das von einer uralten Macht die Fähigkeit erlangt, die Zeit und damit auch den Tod zu beeinflussen. Sie wird in den Krieg zwischen der Stadt Kalevala und den Armeen der Nordländer verwickelt und muss lernen, ihre Kräfte zu meistern, um die Menschheit vor der vollkommenen Zerstörung zu bewahren."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer