Gear.Club Unlimited 2: Ultimate Edition für PS4 und PS5 angekündigt

"Fans des Rennsports fahren legendäre Fahrzeuge in einer riesigen Spielumgebung voller vielfältiger und abwechslungsreicher Strecken. Dank einer überarbeiteten Grafik wird eine noch intensivere Erfahrung geboten!

Im Karrieremodus retten die Spielenden den Rennstall der Familie vor dem Bankrott, indem sie charismatische Fahrer verschiedener Nationalitäten herausfordern.

In der Porsche Series können mehrere Fahrzeuge des berühmten Herstellers gefahren werden, wie zum Beispiel der 911 930 Turbo.

Außerdem können Spieler:innen einen eigenen Club erstellen und verwalten, sowie die besten Fahrer und Fahrerinnen dafür rekrutieren. Um den eigenen Club an die Spitze der Bestenliste zu führen, muss man sich gegen rivalisierende Clubs durchsetzen.

Um von Erfolg zu Erfolg zu rasen, sollte die Garage verwaltet und frei gestaltet werden. Spielende können dort ihre erworbenen und gewonnen Fahrzeuge nicht nur betrachten, sondern auch tunen. Gear.Club Unlimited 2 bietet ihnen dazu mehr als 50 lizenzierte Fahrzeuge einiger der renommiertesten Hersteller der Welt.

Allein oder zusammen mit Anderen: Das Spiel bietet verschiedene Multiplayer-Möglichkeiten, unter anderem einen lokalen Multiplayer-Modus, mit bis zu 4 Spielenden im lokalen Splitscreen.

Alle Gear.Club Unlimited 2-DLCs für das umfassendste Rennerlebnis und stundenlanges rasantes Fahren!"

Eden Games und Microids werden die Gear.Club Unlimited 2 ( ab 24,99€ bei kaufen ) - Ultimate Edition für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlichen. Das Arcade-Rennspiel wird in digitaler Form und als Box-Version (via astragon Entertainment) erscheinen. Das Spiel war bisher lediglich für Switch erhältlich und hat sich laut Publisher über eine Million Mal verkauft.Die Ultimate Edition enthält alle Inhalte von Gear.Club Unlimited 2 inklusive der bislang veröffentlichten DLCs. Mehr als 50 lizenzierte Fahrzeuge (inkl. Porsche 911 930 Turbo) und 250 Rennen sollen geboten werden. Bis zu vier Spieler werden außerdem an lokalen Multiplayer-Partien im Splitscreen teilnehmen können.Zusätzlich erscheint ebenfalls am 30. November die Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition für Switch. Diese Edition enthält den gesamten Inhalt von Gear.Club Unlimited 2 inklusive der bislang veröffentlichten DLCs.Features laut (Hersteller):Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten