Twilight Path: Magische Puzzles im Jenseits werden im Oktober für PSVR umgesetzt

"Twilight Path spielt an einem surrealen Ort zwischen der realen Welt und dem Jenseits. In diesem handlungsintensiven Abenteuer findet ihr euch unter mysteriösen Umständen im Land von Twilight wieder. Ihr erwacht in dieser Fantasy-Welt und müsst feststellen, dass ihr dort gefangen seid. Der einzige Weg zurück führt euch durch die uralten Überreste eines Landes, das seit unzähligen Generationen nur noch umherirrende Geister und Seelen beherbergt.(...)Basierend auf unserer Erfahrung aus unserem preisgekrönten Spiel FORM haben wir die wunderschöne Spielwelt genutzt, um Puzzle zu entwerfen, die tief in der Umgebung verwurzelt sind.PS Move-Controller bilden eure Hände im Spiel ab und geben euch die Möglichkeit, mit gefundenen Objekten zu interagieren, um Puzzle zu lösen. Auf euren Reisen entdeckt ihr zwei praktische magische Kräfte, die es euch erlauben, Dinge zu kontrollieren, ohne sie anfassen zu müssen, und geheime Bilder und Geräusche aufzuspüren. Ihr könnt auch durch die Welt teleportieren, um die Geschichte in eurem eigenen Tempo zu erkunden. Mit intuitiven Handbewegungen und den Controller-Tasten restauriert ihr gewaltige Ruinen und könnt staunen, wenn sie aus ihrem Jahrtausendschlaf erwachen.Ihr taucht immer tiefer in die Ruinen und die Vergangenheit des Landes von Twilight ein, bis ihr das Geheimnis darum lüftet, welche Macht euch dorthin gebracht hat, und welche Kraft euren Heimweg versperrt. Eure einzigartigen Fähigkeiten bestimmen über das Schicksal eurer bunten Gruppe an Gefährten – entweder überwindet ihr die Hindernisse zwischen euch und eurer Heimat oder aber bleibt für immer gefangen."