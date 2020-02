Spitlings: Seifenblasen-Action startet zeitexklusiv auf Stadia

HandyGames und Massive Miniteam haben die vom Arcade-Klassiker Pang inspirierte Seifenblasen-Action Spitlings (zur Vorschau ) am 25. Februar 2020 für Google Stadia veröffentlicht. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) sollen folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Dir ist klar, was das Problem bei Multiplayer-Spielen ist, richtig? Die anderen Spieler! Es ist immer ihre Schuld, wenn du verlierst! Wir haben das perfekte Spiel, um deine Freunde für ihre Unfähigkeit verantwortlich zu machen: Spitlings! Dieses Action-Arcade-Chaos-Spiel für bis zu vier Spieler ist eine moderne Version der Hardcore-Klassiker. Du hast die Kontrolle über ein Spitling, eine charmante rechteckige Kreatur mit Zähnen, die sie spucken oder zum Springen verwenden kann! Macht keinen Sinn? Wen juckt’s, es macht Spaß!Spitlings ist ein süßes hardcore Arcade-Spiel, das für couch Co-Op mit Freunden gemacht wurde. Hunderte von Levels zum Einstieg und ein einfach zu erlernender Level-Editor sorgen dafür, dass dir der Spass nie ausgeht. Spiele weiter, um neue Musiktitel, neue Charaktere und neue visuelle Themen für bestimmte Levels freizuschalten. Mit dem Level-Editor kannst du ein Level aufbauen und direkt danach mit deinen Freunden spielen. Der Multiplayer ist bis zuletzt kooperativ: Wenn ein Spieler stirbt, müssen alle das Level neu starten. Bereiten Sie sich auf viel MiMiMi vor."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Stadia