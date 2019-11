Of Ships & Scoundrels: Strategisches Piratenabenteuer hat die Early-Access-Segel gehisst - 4Players.de

Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (PC)

Das deutsche Entwicklerstudio Korion und Publisher Assemble Entertainment haben das rundenbasierte Freibeuterabenteuer Of Ships & Scoundrels am 14. November 2019 in den Early Access für PC geschickt. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,74 Euro statt 14,99 Euro). Bis zum offiziellen Stapellauf Anfang 2020 soll der Preis leicht steigen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Of Ships & Scoundrels nimmt euch mit auf eine Reise in unbekannte Welten, die es zu erforschen gilt. Dabei müsst ihr als Kommandant eure Schiffsflotte durch malerische Insellandschaften manövrieren, gegen Feinde und vermeintliche Freunde kämpfen und manchmal auch zweifelhafte Koalitionen schmieden. Während eurer Reisen gleicht kein Abenteuer dem anderen, denn alle Insellandschaften und Aufgaben werden prozedural generiert.Of Ships & Scoundrels ist eine außergewöhnliche Kombination aus Rundenstrategie und Actionspiel, das alleine sowie im Hotseat- und Online-Multiplayermodus gespielt werden kann. Dabei laden ein Skirmish- sowie ein Story-Modus zu unterschiedlichen Erlebniswelten ein."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer