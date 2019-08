Windjammers 2: Gamescom-Trailer und Release auf PC, Switch & Stadia Anfang 2020 - 4Players.de

Dotemu hat den nachfolgenden Gamescom-Trailer zu Windjammers 2 veröffentlicht, in dem Spielszenen mit den Charakteren Biaggi und Raposa zu sehen sind. Der Entwickler und Publisher gibt außerdem bekannt, dass das Spiel Anfang kommenden Jahres für PC, Switch und Googles Stadia veröffentlicht wird.Mit Windjammers 2 legt Dotemu großen Wert auf den Wettbewerb unter den Spielern und bietet laut Pressemitteilung verbesserte Online-Modi, gleichzeitig aber natürlich auch entsprechende Varianten für Solisten an. Weitere Informationen, u.a. zum Preis, sollen in Kürze veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen mit Biaggi und Raposa