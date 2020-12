Windjammers 2: Fortsetzung des Scheibenwurfspiels verschiebt sich auf 2021

Windjammers 2 wird dich schwindelig machen

Freunde von Wurfscheiben müssen sich noch ein wenig in der realen Welt mit Discgolf die Zeit vertreiben: Die Fortsetzung des eigenwilligen Frisbee-Sportspiels Windjammers 2 startet laut Gematsu.com nämlich erst im kommenden Jahr für PC und Switch. Ursprünglich war ein Release im Jahr 2020 geplant. Steam erläutert:"25 Jahre später ist es immer noch so cool wie damals, Wurfscheiben auf seine Gegner zu werfen. Als Fortsetzung des NEOGEO-Kultklassikers Windjammers ist Windjammers 2 die perfekte Mischung aus brandneuer Mechanik und dem, was du am klassischen Titel geliebt hast.Rasant, strategisch, leicht zu erlernen, doch schwer zu beherrschen: Windjammers 2 tritt in die Fußstapfen der ersten Episode und bringt zurück, was die Windjammer-Reihe zu einem unglaublich vergnüglichen und wetteifernden Spiel macht!Neue Herausforderer, neue Stufen, brandneue Mechanik und fantastische neue Power-Moves werden dich schwindelig machen und dein Windjamming-Erlebnis erweitern. Meistere den Slapshot, Dropshot, Jump, Smash und den kraftvollen EX MOVE und genieße den genialen Soundtrack, der direkt aus den 90ern kommt.Sophie De Lys"Soyez prêts !" Es ist an der Zeit, die modische, schnelle und wilde Französin Sophie De Lys und ihre irren Moves kennenzulernen. Kleiner Tipp: Wähle den richtigen Weg.Max HurricaneMit seiner beeindruckenden Figur ist der kanadisch Meister nicht hier, um herumzualbern. Er ist bereit, mit nur einem Wurf alles aus dem Weg zu räumen. Klaus Wessel, du wurdest gewarnt.Jao RaposaJao, der ein absoluter Fan von Steve Miller ist, verbrachte seine Kindheit in Brasilien und beobachtete, wie die ursprünglichen Windjammer die Gegner auf dem Jammin'-Platz in die Tasche steckten. Jetzt ist er an der Reihe, zu glänzen. Seine besten Waffen? Seine Geschwindigkeit und seine schwindelerregenden Würfe.Und es kommen noch mehr!Hiromi Mita10 Jahre später sollte man meinen, Japan hätte den Jam aufgegeben! Hiromi Mita ist immer noch dabei mit ihren schnellen und trickreichen Kurvenwürfen, die dafür sorgen werden, dass du es bereuen wirst, sie herausgefordert zu haben.Klaus WesselNach einem Jahrzehnt harten Trainings ist Klaus Wessel, wegen seiner kraftvollen Würfe auch als Koloss von Deutschland bekannt, zurück und bereit, Max Hurricane zu zeigen, wer hier der stärkste Jammer ist.Loris BiaggiSchnell, stark, vielseitig ... der Italiener Loris Biaggi ist immer noch der große Champion, der er damals war.Und es kommen noch mehr!- Die Rückkehr des Kultklassikers Windjammers- Geniale, handgezeichnete 2D-Animationen- Brandneue Charaktere und Stufen- Slapshot, Dropshot, EX Move, Jump und Smash … eine Unmenge an neuen Spielmechaniken für ein völlig neues Windjamming-Erlebnis- Irre Tracks zum wilden Headbangen- Multiplayer, lokal und online"Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Biaggi und Raposa