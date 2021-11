Windjammers 2: Erscheint auch für Xbox One, wird im Game Pass erhältlich sein und neue Charaktere vorgestellt

Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis in der sich nach und nach füllenden Liste an Systemen auch die Ankündigung folgt, dass Windjammers 2 auch auf Xbox One erscheinen wird. Und diese Bestätigung kam heute von Publisher bzw. Entwickler Dotemu. Und nicht nur das: Man kündigte gleichzeitig an, dass die intensiven Frisbee-Wettkämpfe auch als Teil des Xbox Game Pass zur Verfügung stehen werden.Zudem bestätigte man, dass Windjammers 2 Crossplay zwischen den PC- und Xbox-Versionen sowie Crossgen-Spiel zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 anbieten wird. Zu guter Letzt veröffentlicht man auch noch einen Trailer, der mit Sammy Ho & Jordi Costa zwei neue Figuren im Wettkampf zeigt.Was man allerdings schuldig bleibt, ist ein konkreter Release-Termin. Derzeit wird immer noch davon ausgegangen, dass Windjammers 2 noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Stadia erscheint