Windjammers 2: Release-Termin für den Nachfolger des Frisbee-Klassikers steht fest

Im Jahr 1994 wurde mit Windjammers für Neo Geo ein bis heute berühmter Arcade-Klassiker veröffentlicht, bei dem Spieler mit verschiedenen Charakteren in Frisbee-Duellen gegeneinander antreten. 25 Jahre später wurde mit Windjammers 2 dann ein offizielles Sequel angekündigt, das endlich einen festen Release-Termin bekommen hat:. Ab dem 20. Januar 2022 wird der Nachfolger für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia zur Verfügung stehen. Der Titel ist zum Start im Game Pass für Xbox sowie PC enthalten und wird zudem auch via Abwärtskompatibilität Duelle auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S ermöglichenFür die Entwicklung sowie Veröffentlichung ist das Team von Dotemu verantwortlich, das unter anderem auch schon am Remaster von Windjammers im Jahr 2017 gearbeitet habt. Aber auch Titel wie Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon's Trap gehören zum Portfolio des französischen Studios. Insgesamt 10 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten stehen euch in Windjammers 2 zur Wahl – darunter 6 Rückkehrer und 4 brandneue Figuren. Neben diversen Offline-Spielmodi, kann der Frisbee-Titel auch online gespielt werden.Publisher Dotemo beschreibt das Projekt wie folgt: "Windjammers 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Die intensiven Wettkämpfe in Windjammers 2 vereinen leicht verständliche Spielmechaniken mit subtiler Tiefe und bieten einen zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für lockere Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet. Flüssige, handgezeichnete 2D-Animationen verwandeln die intensive Energie und die Emotionen der Matches in ein stets wunderschönes Spektakel und machen Windjammers 2 zu einem Vergnügen – sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen."