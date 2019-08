Die Siedler: Neuauflage der mittelalterlichen Aufbau-Strategie erscheint 2020 - 4Players.de

Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC)

Ubisoft hat im Rahmen der gamescom 2019 bekannt gegeben, das die Neuauflage von Die Siedler doch erst 2020 für PC erscheinen soll. Weiter schreibt der Publisher: "Unter der Leitung von Volker Wertich, dem ursprünglichen Erfinder der Marke und entwickelt von Ubisoft Düsseldorf, bringt die neueste Version von Die Siedler die besten, modernisierten Elemente aus früheren Die Siedler Titeln zurück und kombiniert sie mit brandneuen Features und Gameplay-Systemen. Die Siedler kann ab sofort für Uplay auf Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store vorbestellt werden und ist ab dem 3. September über UPLAY+, den Abonnementdienst von Ubisoft, erhältlich.""Die Siedler kann sowohl alleine gegen den Computer im PvE, als auch gegen Freunde im PvP gespielt werden und verfügt über drei Modi, die den Spielern zur Verfügung stehen: Kampagne, Scharmützel und Mehrspieler. Dank der Snowdrop Engine von Ubisoft wird das Spiel die neue Technologie der prozeduralen Kartengenerierung von Landschaften und Missionen nutzen, die den Spielern ein authentisches Gefühl der Entdeckung, Erforschung und Einzigartigkeit vermittelt."Zu den Features des neuen Ablegers zählen auch alternative Gewinnstrategien wie:Die Spieler kontrollieren ganze Armeen verschiedener Einheiten und bekämpfen feindliche Armeen, um deren Territorium zu übernehmen oder zu ihres zu verteidigen. Spezialeinheiten wie Armeeführer können sich positiv auf ihre Truppen auswirken.Die Spieler wählen einen Heldencharakter aus, der in der Arena gegen den Feind kämpft. Sobald ein Spieler einen Kampf beginnt, versammeln sich Zuschauer beider Seiten in der Arena, um den Kampf zu verfolgen. Der Sieg eines Kampfes kann zu Unzufriedenheit unter der besiegten Partei führen - was wiederum für Revolten sorgt, die es dem Spieler ermöglichen, das gegnerische Territorium zu übernehmen.Die dritte Gewinnstrategie wird es den Spielern ermöglichen, den Glauben unter den Siedlern zu anzuregen und wird zu einem späteren Zeitpunkt detailliert beschrieben.Darüber hinaus wurden die verschiedenen Editionen des Spiels vorgestellt:beinhaltet das Basisspiel. Die Spieler segeln in Richtung des Unbekannten, erforschen, erobern und besiedeln neue Inseln in einer brandneuen mittelalterlichen Fantasiewelt. Mit dem neuen Online-Multiplayermodus, der spannende Scharmützel für langanhaltenden Spielspaß bietet, können die Spieler ihr Spielerlebnis allein oder mit Freunden genießen.ermöglicht den Spielern den Zugang zum Spiel drei Tage zuvor, zur ersten Erweiterung "Monumente & Händler" und zu zwei Dekorationselementen, dem Pavillon der Stille und dem Wunschbrunnen., ein einzigartiges physisches Paket, das nur in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Polen erhältlich ist, wird glücklichen Besitzern neben dem Basisspiel auch die folgendes bieten:erhältlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bietet das umfassendste Erlebnis mit dem Zugang zum Spiel drei Tage zuvor, der ersten Erweiterung, physischen Gegenständen und mehr:Zusätzlich erhalten Spieler, die das Spiel vorbestellen, eine exklusive dekorative Statue der ersten Siedler, die in jeder ihrer Siedlungen platziert werden kann. Weitere Details zu den verschiedenen Editionen und Angeboten gibt es hier . Die Collector's Edition von Die Siedler kann hier vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer