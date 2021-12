Die Siedler: Neuigkeiten zum nächsten Spiel für Januar 2022 angekündigt

The Settlers is back! Tune-in January 2022 for more news and register now for a chance to play.



— Ubisoft (@Ubisoft) December 16, 2021

Über drei Jahre ist es nun schon her, dass Ubisoft die Entwicklung eines neuen Spiels zu Die Siedler ( ab 42,90€ bei kaufen ) bekannt gegeben hat. Eigentlich sollte der Titel ja schon 2019 in den Handel kommen, musste dann aber immer wieder nach hinten verschoben werden. Und das letzte Lebenszeichen datiert aus dem letzten Jahr, als es hieß, dass man Die Siedler "bis auf Weiteres verschoben" werde. Jetzt soll es jedoch schon bald brandneue Details zum nächsten Kapitel des Strategiespiels geben. Wie Ubisoft auf Twitter sowie der offiziellen Webseite verkündet, dürfen sich Fans nun im Januar 2022 auf weiteres Material zum neuen Serienableger freuen. Darüber hinaus scheint es in Kürze die Möglichkeit zu geben, den Titel erstmals selbst auszuprobieren.Auf der Webseite können sich Spieler für Die Siedler registrieren, um "die Chance zu erhalten, früher zu spielen". Es sieht also ganz danach aus, dass das Projekt noch vor dem Release in eine Beta starten wird, bei der die Entwickler erstes Feedback der Community sammeln möchten. Dabei müssen Interessierte die Wahl treffen, ob sie den Test im Epic Games Store oder bei Ubisoft Connect herunterladen wollen. Die Siedler befindet sich derzeit bei Ubisoft Blue Byte in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Meet the Team Casper Wermuth Senior Lead Environment Artist