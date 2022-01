Die Siedler: Release Mitte März 2022, Closed Beta startet am 20. Januar

Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC) Screenshot - Die Siedler (PC)

Ubisoft hat Wort gehalten: Vor etwa einem Monat hat man per Twitter angekündigt (wir berichteten ), dass es im Januar neue Informationen zum Strategiespiel Die Siedler ( ab 42,90€ bei kaufen ) geben wird. Und viel besser könnten die Neuigkeiten nicht sein. So gibt es nicht nur einen frischen Trailer, den ihr weiter unten finden könnt. Auch ein Veröffentlichungsdatum wurde endlich genannt. Demnach wird das Spiel, das seit 2018 sporadisch auf sich aufmerksam machte, am 17. März 2022 erscheinen. Bei Ubisoft Connect sowie im Epic Games Store lässt sich die Aufbau-Echtzeitstrategie ab sofort vorbestellen.Und nicht nur dass: Ubisoft hat mitgeteilt, dass man zwischen dem 20. und dem 24. Januar an der geschlossenen Beta teilnehmen kann, für die man sich an dieser Stelle bewerben darf. Darin wird man Zugriff auf folgende Inhalte haben: Ein Tutorial, zwei spielbare Fraktionen und zwei Skirmish-Modi, 1v1 und 2v2. Der Pre-Load der Closed Beta wird am 18. Januar verfügbar sein.Nachfolgend die offizielle Beschreibung von Die Siedler:Die Siedler, entwickelt von Ubisoft Düsseldorf, kehrt als ein Reboot zurück, das vorrangig durch Die Siedler 3 und Die Siedler 4 inspiriert wurde, zwei der beliebtesten Spiele der Reihe. Spielende können sich auf eine brandneue Siedler-Erfahrung freuen, die von Grund auf mit Ubisofts eigener Snowdrop-Engine entwickelt wurde und die Marke in neuem Licht erstrahlen lässt. Fans der Reihe, aber auch neue Spieler:innen, werden üppige und farbenfrohe Biome sowie ein modernisiertes Gameplay erleben. Die Siedler verfügt über drei verschiedenen Spielmodi: Einzelspieler-Kampagne, Ansturm und Skirmish (Solo gegen KI, Koop gegen KI oder PvP mit bis zu acht Spielenden).In Die Siedler ist die Elari-Fraktion gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen und sich in einem neuen und unbekannten Land niederzulassen. Abenteuer erwarten die Siedler, wenn sie auf andere Fraktionen treffen und sich auf ihrer Reise harten Herausforderungen stellen. Es gibt insgesamt drei spielbare Fraktionen in Die Siedler, jede mit einem einzigartigen Aussehen, Spielstil und einer eigenen Hintergrundgeschichte.