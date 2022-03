Die Siedler: Strategiespiel kurz vor Release auf unbestimmte Zeit verschoben

Hallo liebe Die Siedler Fans, wir haben ein wichtiges Update für euch. pic.twitter.com/1BIX2jVi6S



— Die Siedler (@DieSiedlerDEU) March 3, 2022

Eigentlich hätte das Comeback von Die Siedler ( ab 42,90€ bei kaufen ) am 17. März 2022 erscheinen sollen. Nun hat Ubisoft den Release des Strategiespiels aber kurzfristig ein weiteres Mal verschoben. Dabei spielt auch das Feedback aus der Closed Beta eine Rolle, die Anfang des Jahres stattgefunden hat. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um die Qualität des Titels weiter zu verbessern. Einen neuen Termin nannten die Macher aber nicht. Es ist bereits das dritte Mal, dass das Siedler-Spiel verschoben werden musste. Ursprünglich wollte Ubisoft das Projekt schon im Herbst 2019 veröffentlichen.Das Statement der Entwickler findet ihr nachfolgend: "Die jüngste Beta war eine großartige Gelegenheit für alle teilnehmenden Spieler:innen, wertvolles Feedback zum aktuellen Stand des Spiels zu geben, und wir möchten uns bei euch für all eure Beteiligung bedanken. Während wir das Feedback durchgingen, wurde unserem Team klar, dass die Qualität noch nicht mit der Vision des Teams übereinstimmte. Daher haben wir uns entschlossen, den Release des Spiels auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die zusätzliche Zeit werden wir nutzen, um das Spiel weiter zu verbessern und die Qualität für alle unsere Spieler:innen in den Vordergrund zu stellen. Wir werden euch zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten und euch weitere Details zu den nächsten Meilensteinen für Die Siedler geben."Letztes aktuelles Video: Die Siedler sind wieder da