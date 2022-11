Die Siedler: Neue Allianzen: Neuer Releasetermin und Konsolenversion enthüllt

Die Siedler: Neue Allianzen – Die Änderungen zur letzten Beta

Singleplayer-Kampagne: Ein klassisches Solo-Erlebnis, bei der ihr dem Volk der Elari helft, ein neues Zuhause zu finden, nachdem diese aus ihrer früheren Heimat fliehen mussten.

Spezielle Szenarien, in dem die KI durch "zahlreiche Modifikationen und Bedingungen" anspruchsvoller wird. Kann entweder alleine oder im Koop-Modus gespielt werden. Gefecht: Ein kooperativer Modus, in dem bis zu acht Spieler auf zwölf verschiedenen Karten gemeinsam gegen die KI antreten. Alternativ könnt ihr auch PvP-Matches austragen.

Zwei Editionen zum Release

Angekündigt, verschoben, neu angekündigt und wieder verschoben, aber jetzt soll es wirklich fertig werden: Die Rede ist von Die Siedler. In einem Videotagebuch melden sich die Entwickler nach langer Funkstille zurück.Die wichtigste Info: Die Siedler heißt jetzt Die Siedler: Neue Allianzen und erscheint am 17. Februar 2023 für den PC. Blue Byte plant jedoch bereits voraus und will das Strategiespiel auch auf die Konsolen bringen. Abgedeckt werden die Nintendo Switch, PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie Amazons Streamingplattform Luna.Im Videotagebuch gehen die Entwickler außerdem auf einige der spielerischen Änderungen ein, die es seit der letzten Verschiebung gegeben hat. Immerhin sollte Die Siedler ja bereits im März 2022 erscheinen, wurde dann aber aufgrund harscher Community-Kritik in letzter Sekunde verschoben Für Die Siedler: Neue Allianzen verspricht Blue Byte nun drei Spielmodi, die es zum Release geben wird:Darüber hinaus haben die Entwickler an vielen Details gearbeitet. Unter anderem hat man das Forschungssystem überarbeitet, die Werkzeug-Produktion ist nun wichtiger für die eigene Wirtschaft und der Förster kehrt zurück. Letzterer ermöglicht es euch, Bäume anzupflanzen, um damit die eigene Holzwirtschaft am Laufen zu halten.Am 17. Februar 2023 wird Die Siedler: Neue Allianzen erst einmal nur für den PC erscheinen – und zwar in gleich zwei verschiedenen Versionen. Zum einen gibt es die Standard-Edition, die 60 Euro kosten wird und ausschließlich das Basisspiel beinhaltet.Für 80 Euro gibt es wiederum die Deluxe Edition, bei der ihr neben dem Basisspiel außerdem ein digitales Artbook und den Soundtrack erhaltet. Zusätzlich gibt es noch weitere kosmetische Inhalte obendrauf.Wer eine der beiden Versionen vorbestellt, erhält außerdem zum Release drei Skins für Türme, einen einzigartigen Titel und einen "Reliktteil-Beschleuniger für 1 Tag". Bei den Reliktteilen handelt es sich um eine virtuelle Spielwährung. Was ihr davon kaufen könnt, ist aber noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Die Siedler sind wieder da