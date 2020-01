SEGA Ages: Fantasy Zone und Shinobi für Switch veröffentlicht

Aktualisierung vom 24. Januar 2020, 09:16 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Januar 2020, 12:53 Uhr:

Mittlerweile hat SEGA die Switch-Umsetzungen von Fantasy Zone und Shinobi begleitet von folgendem Trailer für jeweils 6,99 Euro via eShop veröffentlicht: SEGA hat zwei weitere Spieleklassiker angekündigt, die im Rahmen von SEGA Ages auf Nintendo Switch erscheinen werden: Fantasy Zone ( eShop ) und Shinobi ( eShop ). Beide Titel werden ab dem 23. Januar 2020 für jeweils 6,99 Euro verfügbar sein.Dazu heißt es vom Publisher: "Der seitlich scrollende Action-Titel Shinobi schlägt mit einem AGES-Modus zurück, der einem Musashi in weißen Roben zusätzliche Gesundheit und Kraft verleiht, und einer zusätzlichen Nahkampf-Taste, mit der Spieler ihre Feinde aus nächster Nähe erledigen können. Und falls sich die Horden von ZEED als zu hartnäckig erweisen sollten, wurden Optionen für die Schwierigkeits- und Stufenauswahl sowie eine Rückspulfunktion implementiert.Noch lange vor den knallbunten Abenteuern von Sonic gab es zudem ein liebenswertes Raumschiff namens Opa-Opa, der Star von SEGA AGES Fantasy Zone! Dieses Update des pulsierenden Arcade-Hits enthält eine hilfreiche Assistenzfunktion für diejenigen, die sich nicht so gut mit Shootern auskennen, einen Time Attack-Modus, der perfekt für Speedrunner ist, zusätzliche Bosse und sogar die Option, als Opa-Opas Bruder Upa-Upa zu spielen!Spieler können auch die üblichen SEGA AGES-Extras wie Replays, Online-Bestenlisten und eine Menge anderer Optionen erwarten, um diese zu den definitiven Versionen zu machen, die nun auch unterwegs gespielt werden können!"Letztes aktuelles Video: Out Run Launch Trailer