Desperados 3: Geschlossener Betatest angekündigt - 4Players.de

THQ Nordic und Mimimi Games haben einen geschlossenen Betatest von Desperados 3 angekündigt. Der Betatest startet am 09. Juli und endet am 21. Juli. Unter allen Bewerbern sollen 500 Teilnehmer ausgewählt werden, die das Echtzeit-Taktikspiel in der finalen Produktionsphase antesten dürfen. Interessierte Spieler können sich hier für die geschlossene Beta registrieren "Das ist keine 'Bestelle jetzt vor und spiele als Erstes, aber eigentlich brauchen wir dein Feedback gar nicht, denn in zwei Wochen veröffentlichen wir es sowieso' - Beta, die viele Spieler heutzutage geboten bekommen. Wir möchten die Community wirklich in der Produktionsphase an Bord nehmen, um ihre Gedanken und Wünsche berücksichtigen zu können. Wir möchten genug Zeit haben, um auf den Input der Spieler reagieren zu können und das Spiel zusammen zu optimieren", sagt Dennis Huszak, Narrative Director bei Mimimi Games.THQ Nordic schreibt weiter: "Ein fieser Bug. Und du. High Noon, der Saloon im Augenwinkel ... die Uhr schlägt 12 ... *peng* und er geht in die ewigen Jagdgründe ein! Du bist exakt der Revolverheld, den Mimimi Games braucht: passionierte Fans und interessierte Spieler, die an der geschlossenen Beta teilnehmen! (...) Desperados 3, das kommende Echtzeit-Strategie Spiel, wurde von den offiziellen Game Critics Awards in der Kategorie "Best Strategy Game" der E3 nominiert. Obwohl Desperados 3 ohne Frage breathtaking ist, wehte der Wind des Showdowns im Angesicht des Rivalen John Wick ungünstig."Desperados 3 soll noch im Laufe des Jahres auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Closed Beta Announcement Trailer