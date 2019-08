Desperados 3: Isabelle Moreau und ihre Voodoo-Techniken - 4Players.de

Mimimi Games und THQ Nordic haben das letzte Mitglied der Desperados-Gang vorgestellt: Isabelle Moreau. Isabelle wuchs in New Orleans auf und lernte dort, okkulte Voodoo-Techniken zu beherrschen. Sie vermag es, in den Geist eines Feindes einzudringen und seine Handlungen zu kontrollieren. Oder sie knüpft ein dunkles Band zwischen zwei Gegnern, sodass beide dasselbe Schicksal erleiden: wenn einem die Kehle aufgeschlitzt wird, verblutet auch der andere. Doch diese Kräfte haben ihren Preis: Isabelle muss ein Blutopfer geben, wenn sie sich zum Einsatz der Voodoo-Mächte entschließt - und natürlich kann sie nicht irgendwelches, sondern nur ihr eigenes Blut opfern. Desperados 3 soll 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau von der gamescom 2018 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Isabelle Moreau Reveal Trailer