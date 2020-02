Desperados 3: Doc McCoy: Scharfschütze und Feldscher in einer Person

In Desperados 3 wird auch der Kopfgeldjäger Doc McCoy mit dabei sein. Er ist sowohl ein Scharfschütze mit seinem speziell angefertigtem Gewehr ("Colt Buntline Special") als auch ein Feldscher, der Wunden versorgen kann. Das Echtzeit-Taktikspiel von THQ Nordic und Mimimi Productions wird im Sommer 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Charakter-Hintergrund: "McCoy studierte Medizin in England und machte sich nach dem Studium auf die Suche nach Abenteuern. Und weiß Gott, er hat welche gefunden. Er machte sich auf den Weg in die Neue Welt, überquerte den Atlantik und kaum hatte er seinen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt, wurde McCoy zwangsrekrutiert. Er kämpfte im amerikanischen Bürgerkrieg und arbeitete als Doktor im Feld. Doch konnte er die Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges nicht ertragen und desertierte nach knapp einem Jahr in der Armee. Fortan verdiente er sein Geld als Kopfgeldjäger und ist heute in gewissen Kreisen als jemand bekannt, der einen Job erledigt ohne Fragen zu stellen."Letztes aktuelles Video: Doc McCoy Trailer