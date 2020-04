Desperados 3: Wird Mitte Juni erscheinen; John Cooper lässt im Trailer den Colt rauchen

Der Termin steht fest. Desperados 3 wird am 16. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der folgende Trailer mit Hauptfigur John Cooper soll außerdem auf das Echtzeit-Taktik-Spiel der Macher von Shadow Tactics: Blades of the Shogun einstimmen.Die Standard Edition auf PC wird 49,99 Euro kosten. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, sollen eine bestimmte Zeit lang ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhalten. Der Preis der Standard Edition auf Konsolen wird bei 59,99 Euro liegen (digital und Box-Version). Die Collector's Edition mit fünf Figuren, Soundtrack auf CD, Season Pass mit drei neuen Missionen etc. ( Details ) wird für 109,99 Euro auf PC und 119,99 Euro auf Konsolen angeboten.Letztes aktuelles Video: John Cooper Trailer Zur Vorschau von der gamescom 2018 : Zwölf Jahre nach Desperados 2: Cooper's Revenge gilt wieder Echtzeit-Taktik-Gefechte im Wilden Westen auszufechten. Entwickelt wird das Spiel vom Studio Mimimi aus München, das bereits mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun einen hervorragenden Genre-Beitrag vorzuweisen hat.