Desperados 3: Hector Mendoza in Aktion

Screenshot - Desperados 3 (PC)

Mimimi Productions ( Shadow Tactics: Blades of the Shogun ) und THQ Nordic haben ein neues Video zur Western-Taktik Desperados 3 veröffentlicht, in dem Hector Mendoza näher vorgestellt wird:Letztes aktuelles Video: Hector Mendoza TrailerDazu heißt es vom Publisher: "Ist er ein Mann oder ein Bär? Hector Mendozas schiere Kraft macht ihn zu einen gefürchteten Feind für alle Schurken in Desperados III. Er führt eine brutale Axt, um ... nunja, schaut euch den Trailer an. Ebenso legt er seine geliebte Bärenfalle Bianca, und wenn seine Feinde hineintapsen .... nunja, schaut euch den Trailer an. Und wenn euch diese Varianten der Gegner-Ausschaltung nicht effektiv genug sind, hat Hector noch eine robuste Schrotflinte im Gepäck, die mit einem einzigen Schuss gleich mehrere Widersacher in die ewigen Jagdgründe schickt."Das Echtzeit-Strategiespiel im Wilden Westen (zur Vorschau ) wird am 16. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Standard Edition auf PC wird 49,99 Euro kosten. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, sollen eine bestimmte Zeit lang ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhalten. Der Preis der Standard Edition auf Konsolen wird bei 59,99 Euro liegen (digital und Box-Version). Die Collector's Edition mit fünf Figuren, Soundtrack auf CD, Season Pass mit drei neuen Missionen etc. ( Details ) wird für 109,99 Euro auf PC und 119,99 Euro auf Konsolen angeboten.