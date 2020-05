Desperados 3: Video-Überblick: Sichtfelder, Pistolen-Krach, Echtzeit-Stealth und Hauptfiguren

"Desperados 3 ist ein taktisches Echtzeit-Strategie-Stealth-Game." Was genau das bedeutet, erklären Entwickler Mimimi Games und Publisher THQ Nordic im folgenden Trailer (Laufzeit: 6:30 Min.). Thematisiert werden die Sichtfelder, wie man die Umgebung zu seinem Vorteil einsetzen kann, schnüffelnde Hunde und der Krach von Pistolenschüssen, aber auch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Hauptfiguren.Letztes aktuelles Video: Explanation TrailerDas Echtzeit-Strategiespiel im Wilden Westen (zur Vorschau ) wird am 16. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Standard Edition auf PC wird 49,99 Euro kosten. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, sollen eine bestimmte Zeit lang ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhalten. Der Preis der Standard Edition auf Konsolen wird bei 59,99 Euro liegen (digital und Box-Version). Die Collector's Edition mit fünf Figuren, Soundtrack auf CD, Season Pass mit drei neuen Missionen etc. ( Details ) wird für 109,99 Euro auf PC und 119,99 Euro auf Konsolen angeboten.