Desperados 3: Kate O'Hara zeigt ihren Charme im Trailer

Mimimi Productions und THQ Nordic stellen Kate O'Hara ausim folgenden Trailer näher vor."Kate O'Hara wuchs auf einer beschaulichen Farm in Colorado auf und träumte stets von Glamour und Ruhm auf den Bühnen der großen Städte. Doch sie musste lernen, sich im rauen Wilden Westen durchzusetzen, wo die meisten Männer keine höflichen Gentlemen sind und oft nur die klare Botschaft eines fröhlichen Trittes in die Kronjuwelen verstehen. Auf diese Art schaltet Kate ihre Feinde aus, wenn sie nahe genug herankommt - und sie hat ein paar gute Methoden, in Nahkampfdistanz zu kommen. Sie kann sich hervorragend verkleiden oder sie nutzt ihren bezaubernden Charme, um Widersacher abzulenken. Und wenn diese cleveren Tricks nicht funktionieren, bleibt ja immer noch der beste Freund eines Mädchens: die Derringer-Taschenpistole."Die fünf spielbaren Charaktere in dem Echtzeit-Taktikspiel der Macher von Shadow Tactics: Blades of the Shogun sind John Cooper Isabelle Moreau und Kate O'Hara. Gestern ist außerdem eine spielbare Demo bei GOG.com veröffentlicht worden ( zum Download ).Letztes aktuelles Video: Kate OHara TrailerDas Echtzeit-Strategiespiel im Wilden Westen (zur Vorschau ) wird am 16. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Standard Edition auf PC wird 49,99 Euro kosten. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, sollen eine bestimmte Zeit lang ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhalten. Der Preis der Standard Edition auf Konsolen wird bei 59,99 Euro liegen (digital und Box-Version). Die Collector's Edition mit fünf Figuren, Soundtrack auf CD, Season Pass mit drei neuen Missionen etc. ( Details ) wird für 109,99 Euro auf PC und 119,99 Euro auf Konsolen angeboten.