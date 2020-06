Desperados 3: Laute und leise Vorgehensweisen im interaktiven Trailer

Auch in Desperados 3 geht es um Entscheidungen, zwar nicht, wie die Story weitergeht, sondern wie man bestimmte Situationen meistert und welche Taktiken man einsetzt. Versperren etwa drei Wachen den Weg, so gibt es in der Regel mehrere Arten vorzugehen. Lenkt man sie vielleicht kurz ab und schaltet sie nacheinander leise aus? Oder stürmt man wild ballernd vor, was sehr wahrscheinlich die Verstärkung alarmiert ...Das Echtzeit-Strategiespiel im Wilden Westen (zur Vorschau ) wird am 16. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine spielbare Demo kann bei GOG.com runtergeladen werden ( zum Download ).Die Standard Edition auf PC wird 49,99 Euro kosten. Diejenigen, die das Spiel vorbestellen, sollen eine bestimmte Zeit lang ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhalten. Der Preis der Standard Edition auf Konsolen wird bei 59,99 Euro liegen (digital und Box-Version). Die Collector's Edition mit fünf Figuren, Soundtrack auf CD, Season Pass mit drei neuen Missionen etc. ( Details ) wird für 109,99 Euro auf PC und 119,99 Euro auf Konsolen angeboten.Letztes aktuelles Video: Kate OHara Trailer