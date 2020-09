Desperados 3: Erste DLC-Mission, dritte Baron's Challenge und Mac/Linux-Unterstützung

Der erste DLC aus dem Season Pass für Desperados 3 steht bereit und bringt eine neue Mission ins Spiel: "Money for the Vultures - Part 1. Late to the Party". Diese Mission spielt einige Zeit nach den Ereignissen aus dem Hauptspiel und bringt Cooper und die Gang wieder zusammen, um die versteckten Reichtümer von Vincent DeVitt zu finden. Es gilt eine Schatzkammer zu finden, Plünderer zu umgehen und herauszufinden, ob man der charmanten Rosie aus Baton Rouge trauen kann oder nicht.Diese neue Mission gehört zum Season Pass (12,99 Euro / 14,99 Euro), ist aber auch einzeln erhältlich. Einzeln kostet sie 5,99 Euro auf Konsolen bzw. 4,99 Euro auf PC. Zusätzlich zu den kostenpflichtigen Inhalten erhalten heute alle Besitzer von Desperados 3 ein kostenloses Update, das eine weitere Baron's Challenge hinzufügt:"Der Baron fordert euch dazu heraus, einen letzen Ausflug in den Devil's Canyon zu wagen und euch zu fragen: "Was wäre wenn?". Übernehmt die Kontrolle über inen wilden jungen Cooper, der endlich seine Messerwurf-Fähigkeiten gemeistert hat und stellt euch eurem alten Nemesis Frank, ein allerletztes Mal. Alles was es braucht, ist ein guter Wurf ..."Des Weiteren sorgt der Patch für volle Unterstützung von Mac und Linux-Systemen. Die Systemvoraussetzungen und die offiziellen Patchnotes findet ihr hier