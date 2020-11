Desperados 3: Money for the Vultures: Dritte DLC-Mission führt nach Eagles Nest

THQ Nordic läutet das Finale von "Money for the Vultures" in Desperados 3 ab 35,40€ bei kaufen ) ein. In "Teil 3: Once More With Feeling" geht es für die Gang zurück zur Banditenfestung mitten in der Wüste, und zwar nach Eagles Nest. Der aus den Vorgängern bekannte Schauplatz erstrahlt in neuem Glanz und soll größer als zuvor sein. Die neue Mission markiert das Finale des Season-Passes und ist auch separat für 5,99 Euro (Konsolen) bzw. 4,99 Euro (PC) erhältlich. Der Season Pass wiederum kostet 12,99 Euro auf PC und 14,99 Euro auf Konsolen.THQ Nordic: "Ab heute bis zum 6. November läuft der große Desperados-Franchise-Sale auf Steam (...) Desperados 3 ist zum Beispiel erstmals um 40% reduziert, ebenso wie der Season Pass. Los geht's am 03.11.2020 um 19:00h MEZ, 40% Rabatt auf den Season Pass oder auf Episode 1 von "Money for the Vultures" - und auch der neue DLC, der heute veröffentlicht wird, bekommt 20% Launch-Rabatt. Und alle Fans der Klassiker können auch bei Desperados 1, Desperados 2 und Helldorado sparen!"Letztes aktuelles Video: Money for the Vultures Part 3 Trailer