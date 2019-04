The Dark Pictures Anthology - Episode 1: Man of Medan: Weitere Einblicke in die Entwicklung des Horrorspiels - 4Players.de

Aktualisierung vom 5. April 2019, 07:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 3. April 2019, 08:08 Uhr:

Mittlerweile hat Bandai Namco den zweiten Teils des Video-Tagebuchs "A Watery Grave" (ein wässriges Grab) zu The Dark Pictures: Man of Medan veröffentlicht, in dem Supermassive Games weitere Einblicke in die Gestaltung der Wetterbedingungen auf hoher See geben: Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games haben ein neues Entwicklertagebuch mit dem Titel "A Watery Grave" zum narrativen Horrorspiel The Dark Pictures Anthology - Episode 1: Man of Medan veröffentlicht, das im Sommer 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll. Im aktuellen Video gehen die Entwickler u. a. auf die Gestaltung der hochaufgelösten, stürmischen Wetterbedingungen innerhalb des Spiels (zur Vorschau ) ein:Letztes aktuelles Video: Dev Diary 2 - Part 1 A Watery Grave