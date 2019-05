The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: Erste Horrorgeschichte erscheint Ende August - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe und Supermassive Games ( Until Dawn ) werden die erste Geschichte der The Dark Pictures Anthology, "Man of Medan", am 30. August 2019 für PC (digital; sehr wahrscheinlich Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Man of Medan verfügt über eine deutsche Sprachausgabe. Die Standard Edition wird knapp 30 Euro kosten.Vorbesteller (bei teilnehmenden Händlern) erhalten nach Verkaufsstart sofort Zugang zum "Curator's Cut", einen alternativen Weg aus einer anderen Perspektive mit neuen Entscheidungsmöglichkeiten. Der Curator's Cut wird nach dem ersten Durchspielen des Spiels freigeschaltet und zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für alle Spieler zugänglich sein."Der Curator's Cut ist anders als der traditionelle Director's Cut, da dieser den SpielerInnen neue Wege ermöglicht, um die Story und ihr Ergebnis zu beeinflussen. SpielerInnen werden die Ereignisse und Beziehungen aus der Perspektive von Charakteren, welche im ersten Durchgang nicht unter ihrer Kontrolle standen, erleben", sagt Pete Samuels, Executive Producer für The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games. "Er bietet den SpielerInnen eine neue Dimension, die Geschichte zu verstehen und mit ihr zu interagieren - auf eine bisher ganz neue Art und Weise."Letztes aktuelles Video: Repercussions Pre-order Trailer